Видеофакт: в США запустили самый большой фейерверк в мире весом более тонны

В штате Колорадо, США, установили рекорд по запуску крупнейшего фейерверка в мире. Об этом информирует ВВС.





Так, книга рекордов Гиннеса пополнилась новой записью. Во время традиционного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс салют выпустили из восьмиметровой стальной трубы, закопанной на горе. По данным нескольких иностранных медиа, салют достиг скорости 482 км в час, взмыв на высоту 670 м. А вес рекордного фейерверка составил 2800 фунтов, что равно 1270 кг.

Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в Объединенных Арабских Эмиратах в 2018 году с фейерверком весом 1087,26 кг.

Ранее издание "Комментарии" рассказало, что установлен еще один рекорд: самолет "пулей" домчал из Нью-Йорка в Лондон из-за шторма. Так, рейс попал "в струю" сильного ветра и прибыл в аэропорт на 80 минут раньше, чем предполагал график. Воздушное судно достигло цели всего за 4 часа и 56 минут, хотя обычно преодоление данного расстояния занимает более 6 часов. Самолет смог побить рекорд крайнего самого быстрого трансатлантического полета на 13 минут.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!