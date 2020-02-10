Видеофакт: в США запустили самый большой фейерверк в мире весом более тонны

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В штате Колорадо, США, установили рекорд по запуску крупнейшего фейерверка в мире. Об этом информирует ВВС.
Так, книга рекордов Гиннеса пополнилась
новой записью. Во время традиционного зимнего фестиваля в городе Стимбоут-Спрингс
салют выпустили из восьмиметровой стальной трубы, закопанной на горе. По данным
нескольких иностранных медиа, салют достиг скорости 482 км в час, взмыв на
высоту 670 м. А вес рекордного фейерверка составил 2800 фунтов,
что равно 1270 кг.
Отметим, что предыдущий рекорд был установлен в Объединенных Арабских
Эмиратах в 2018 году с фейерверком весом 1087,26 кг.
Ранее издание "Комментарии" рассказало, что установлен еще один рекорд: самолет
"пулей" домчал из Нью-Йорка в Лондон из-за шторма. Так, рейс попал "в струю"
сильного ветра и прибыл в аэропорт на 80 минут раньше, чем предполагал график.
Воздушное
судно достигло цели всего за 4 часа и 56 минут, хотя обычно преодоление данного
расстояния занимает более 6 часов. Самолет смог побить рекорд крайнего самого быстрого трансатлантического полета на 13 минут.
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