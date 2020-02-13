В Сети появилось видео с места смертельного ДТП в РФ с украинцами

Сегодня ночью на границе с Белоруссией на 484-м км трассы "Санкт-Петербург – Невель" во Псковской области РФ разбился украинский автомобиль. В аварии погибло 8 наших сограждан, передает российская полиция.

В ГИБДД говорят о том, что сейчас за жизнь борются еще два украинца, состояние которых оценивают как тяжелое.

Напомним, на трассе столкнулись лоб в лоб частный микроавтобус Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo. В полиции рассказали, что автобус с украинскими номерами зарегистрирован в Украине и направлялся в Киев. Пассажиры ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга. Также известно, что микроавтобус не был маршрутным: это авто вместимостью 8 человек категории "Б".

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