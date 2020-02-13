Микроавтобус из Украины попал в ДТП в России, есть жертвы

Сегодня на трассе в Псковской области в результате столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo погибли восемь человек, предположительно граждане Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

Авария произошла на трассе Санкт-Петербург − Невель на территории Пустошкинского района около деревни Руда.

По предварительной информации, в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и большегруза-фуры погибли восемь человек − водитель Mercedes и семь пассажиров. Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.

Как уточнила глава района Светлана Василькова, все погибшие, предположительно, граждане Украины. По ее словам, микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине.

"Предположительно, погибшие − граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", − указала собеседница агентства. По информации телеграмм-канала Mash, водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Погибшие ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.

Ранее портал "Комментарии" написал, что в Воронежской области, Россия, в ДТП погибли трое украинцев. Информация о произошедшем размещена на сайте областной прокуратуры. Так, в Верхнемамонском районе около 1:00 8 февраля столкнулись микроавтобус Mercedes-Benz Vito, с украинскими номерными знаками, и грузовик МАN. За рулем находились водители 37 и 45 лет соответственно. На месте скончались водитель микроавтобуса и двое пассажиров – 31-летняя женщина и 37-летний мужчина. Еще пять пассажиров 27-33 лет были госпитализированы, а водитель грузовика серьезно не пострадал. Водитель и пятеро человек на микроавтобусе ехали на заработки в Москву, у всех при себе были паспорта Украины. Предварительно, авария произошла из-за выезда Mercedes на "встречку".

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