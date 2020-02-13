Микроавтобус из Украины попал в ДТП в России, есть жертвы

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Сегодня на трассе в Псковской области в результате
столкновения частного микроавтобуса Mercedes с большегрузным автомобилем Volvo
погибли восемь человек, предположительно граждане Украины. Об этом сообщает
ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.
Авария произошла на
трассе Санкт-Петербург − Невель на территории Пустошкинского района около
деревни Руда.
По предварительной
информации, в результате лобового столкновения частного микроавтобуса и
большегруза-фуры погибли восемь человек − водитель Mercedes и семь пассажиров.
Еще один пассажир и водитель Volvo пострадали.
Как уточнила глава района Светлана Василькова, все погибшие, предположительно, граждане Украины. По ее словам, микроавтобус с украинскими номерами и зарегистрирован в Украине.
"Предположительно, погибшие − граждане Украины, автобус двигался в сторону Киева. На месте работает следственная группа", − указала собеседница агентства. По информации телеграмм-канала Mash, водитель автобуса не рассчитал дистанции при обгоне и столкнулся с фурой. Погибшие ехали домой с заработков из Санкт-Петербурга.
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