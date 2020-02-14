Невероятно: ученые показали, как выглядел святой Валентин

Сегодня во всем мире отмечают самый романтичный праздник в году - День святого Валентина. Накануне бразильские ученые осуществили 3D-реконструкцию на основе останков покровителя всех влюбленных.

Известно, что разрешение на работу дала Римо-католическая церковь, которая курировала процессом. А когда портрет Валентина был готов, экспертов удивило то, что человек на модели явно моложе тех ликов, которыми изображали святого. К слову, есть несколько теорий, где похоронен святой Валентин. Большинство исследователей полагает, что останки покровителя влюбленных хранятся в базилике Святой Марии Космедин в Риме.





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