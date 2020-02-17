Видеофакт: в Лондоне самый габаритный в мире аэробус из-за урагана приземлился боком

В Сети появилось видео невероятной посадки самого габаритного в мире Airbus A380, который был вынужден приземляться в условия ураганного ветра в 80 км/час.

Как сообщает Sky News, воздушное судно сообщением "Абу-Даби – Лондон" компании Etihad не могло совершить посадку в аэропорту "Хитроу" из-за шторма "Деннис", который ранее унес жизни двоих человек. Пилоты, по информации издания, продемонстрировали небывалое мастерство: самолет "завис" над взлетно-посадочной полосой, и ветер сместил его с основной линии. Однако летчики сумели посадить воздушное судно необычным способом – боком. Никто и пассажиров не пострадал.



Ранее мы сообщали о том, что в России самолет совершил экстренную посадку из-за поломки шасси, приземлившись на "брюхо". Видео опубликовали в сети.

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