Видеофакт: самолет жестко сел на «брюхо» в России

В России самолет совершил экстренную посадку из-за поломки шасси, приземлившись на "брюхо". Видео опубликовали в сети.

По данным российских медиа, происшествие произошло около 12:30 (по московскому времени) в аэропорту Усинска, Республика Коми. Известно, что пассажирский самолет Boeing ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Жесткую посадку пришлось делать из-за того, что у самолета сложились стойки шасси. Предварительно, сообщают о неисправности шасси.





Отметим, что на борту находилось 94 человек, никто не пострадал. Аэропорт пока что закрыли, чтобы ликвидировать последствия посадки. Все обстоятельства произошедшего проверит полиция.





Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и буквально развалился на части. Так, 179 из 183 пассажиров и членов экипажа были ранены. Три человека скончались в больнице после аварии. Власти Стамбула заявили, что самолет перевозил 177 пассажиров и шесть членов экипажа из западной провинции Измир.

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