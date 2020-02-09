Видеофакт: самолет жестко сел на «брюхо» в России

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В России
самолет совершил экстренную посадку из-за поломки шасси, приземлившись на "брюхо".
Видео опубликовали в сети.
По данным российских медиа, происшествие произошло около 12:30 (по московскому времени) в аэропорту Усинска, Республика Коми. Известно, что пассажирский самолет Boeing ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Жесткую посадку пришлось делать из-за того, что у самолета сложились стойки шасси. Предварительно, сообщают о неисправности шасси.
Отметим, что на борту находилось 94 человек, никто не пострадал. Аэропорт пока что закрыли, чтобы ликвидировать последствия посадки. Все обстоятельства произошедшего проверит полиция.
Ранее издание
"Комментарии" сообщало, что в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в
турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и
буквально развалился на части. Так, 179 из 183 пассажиров и членов экипажа
были ранены. Три человека скончались в больнице после аварии. Власти Стамбула заявили,
что самолет перевозил 177 пассажиров и шесть членов экипажа из западной
провинции Измир.
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