Количество жертв крушения самолета в Турции возросло

В аэропорту Турции количество жертв в результате крушения самолета возросло до трех человек. Об этом сообщает Reuters.

Также стало известно, что 179 из 183 пассажиров и членов экипажа были ранены. Три человека скончались в больнице после аварии.

Губернатор Стамбула Али Ерликая ранее заявил, что самолет перевозит 177 пассажиров и шесть членов экипажа из западной провинции Измир.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и буквально развалился на части. Сообщается, что самолет отправился из западной турецкой провинции Измир и должен был сесть в Стамбуле, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. Ранее говорилось, что один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек. На борту самолета летело 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших пассажиров отправили в больницы Стамбула.





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