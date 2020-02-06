Количество жертв крушения самолета в Турции возросло

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В аэропорту Турции количество жертв в результате крушения
самолета возросло до трех человек. Об этом сообщает Reuters.
Также стало известно, что 179 из 183 пассажиров и членов
экипажа были ранены. Три человека скончались в больнице после аварии.
Губернатор Стамбула Али Ерликая ранее заявил, что самолет
перевозит 177 пассажиров и шесть членов экипажа из западной провинции Измир.
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