Язык

Українська

Русский

Coinspot 06.02.2020

BTC/USD

9 404,58

ETH/USD

191,59

LTC/USD

71,27

НБУ 06.02.2020

USD/UAH

24,95

EUR/UAH

27,65

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Ближний Восток Количество жертв крушения самолета в Турции возросло
НОВОСТИ Все новости

Количество жертв крушения самолета в Турции возросло

5 февраля в аэропорту Стамбула произошла авария самолета, который осуществлял рейс Измир-Стамбул

сегодня, 03:26
Автор:

• Ольга Чародий

Количество жертв крушения самолета в Турции возросло

В аэропорту Турции количество жертв в результате крушения самолета возросло до трех человек. Об этом сообщает Reuters.

Также стало известно, что 179 из 183 пассажиров и членов экипажа были ранены. Три человека скончались в больнице после аварии.

Губернатор Стамбула Али Ерликая ранее заявил, что самолет перевозит 177 пассажиров и шесть членов экипажа из западной провинции Измир.

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и буквально развалился на части. Сообщается, что самолет отправился из западной турецкой провинции Измир и должен был сесть в Стамбуле, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся. Ранее говорилось, что один человек погиб, число пострадавших возросло до 157 человек. На борту самолета летело 183 человека: 177 пассажиров, в том числе двое детей, и шесть членов экипажа. Пострадавших  пассажиров  отправили в больницы Стамбула.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/article/us-turkey-crash/plane-skids-off-runway-in-istanbul-killing-three-and-injuring-179-idUSKBN1ZZ28Q?il=0
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...