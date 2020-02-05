В Стамбуле самолет развалился сразу после посадки

Сегодня в аэропорту Сабихи Гекчена, который находится в турецком Стамбуле, пассажирский самолет выехал за взлетно-посадочную полосу и буквально развалился на части. Об этом передает телеканал NTV.

Сообщается, что самолет отправился из западной турецкой провинции Измир и должен был сесть в Стамбуле, однако выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в ограждение и загорелся.

На борту лайнера находилось 177 человек, в том числе 6 членов экипажа и 12 детей. В результате аварии не оказалось жертв, но есть пострадавшие.

Напомним, ранее портал "Комментарии" публиковал самые вопиющие и трагические случаи крушения украинских самолетов.

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