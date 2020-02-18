Видеофакт: оппозиционеры включили в парламенте Грузии гимн Советского Союза

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В Грузии
в стенах парламента сегодня произошел инцидент: там внезапно зазвучал гимн
СССР. Об этом передает местное издание Apsny.ge. Видео с "ожившей" в Грузии
песней можно найти в Youtube.
Так, на
сегодняшнем заседании парламента Грузии члены оппозиции включили гимн
Советского Союза тогда, когда с ежегодным докладом выступал председатель
ведомств Арчил Талаквадзе. В тот момент, когда он говорил о российской
оккупации, член "Европейской Грузии – движение за свободу" Элене Хоштария
включила гимн СССР. Добавим, что Алаквадзе выступил с обвинением в сторону
нынешней оппозиции, заявив, что в 2008 году власть не позаботилась о мирных жителях в
зоне конфликта. Глава парламента отреагировал на неожиданную музыку с юмором и
даже призвал депутатов поаплодировать. Оппозиционный депутат спустя несколько
минут покинула пленарное собрание. По словам оппозиционеров, советский гимн
является подходящим к существующей в стране ситуации и поведению руководства.
Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.
Отметим,
что с утра оппозиция проводит акцию протеста у стен парламента, призывая не
назначать Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора.
Ранее
портал "Комментарии" рассказал, что Украина и Грузия в морской организации
пожаловались на Россию.
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