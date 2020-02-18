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Видеофакт: оппозиционеры включили в парламенте Грузии гимн Советского Союза

Во время пленарного заседания парламента Грузии внезапно зазвучал гимн СССР

сегодня, 16:56 153
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: оппозиционеры включили в парламенте Грузии гимн Советского Союза

В Грузии в стенах парламента сегодня произошел инцидент: там внезапно зазвучал гимн СССР. Об этом передает местное издание Apsny.ge. Видео с "ожившей" в Грузии песней можно найти в Youtube.

Так, на сегодняшнем заседании парламента Грузии члены оппозиции включили гимн Советского Союза тогда, когда с ежегодным докладом выступал председатель ведомств Арчил Талаквадзе. В тот момент, когда он говорил о российской оккупации, член "Европейской Грузии – движение за свободу" Элене Хоштария включила гимн СССР. Добавим, что Алаквадзе выступил с обвинением в сторону нынешней оппозиции, заявив, что в 2008 году власть не позаботилась о мирных жителях в зоне конфликта. Глава парламента отреагировал на неожиданную музыку с юмором и даже призвал депутатов поаплодировать. Оппозиционный депутат спустя несколько минут покинула пленарное собрание. По словам оппозиционеров, советский гимн является подходящим к существующей в стране ситуации и поведению руководства.

Трансляция заседания велась на сайте законодательного органа.


Отметим, что с утра оппозиция проводит акцию протеста у стен парламента, призывая не назначать Ираклия Шотадзе на пост генпрокурора.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что Украина и Грузия в морской организации пожаловались на Россию.


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Источник: https://www.apsny.ge/2020/pol/1582060210.php
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