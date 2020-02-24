Видеофакт: китайский спецназ жестко расправился с «жертвой коронавируса» на КПП

Китайская команда спецназа засняла на видео, как ликвидирует вероятную "жертву коронавируса". Об этом сообщает Mercury.





Так, на днях в китайской провинции Хэнань, соседствующей с эпицентром эпидемии Хубэем, практиковали уничтожение жертв Covid-19, которые отказываются сотрудничать с полицией и властями. Инцидент инсценировали на официальном контрольно-пропускном пункте. В видео, размещенном в Weibo и TikTok Муниципальным бюро общественной безопасности округа Тунбай, можно увидеть водителя в маске, которого допрашивает полиция в ходе вооруженных учений. В какой-то момент один из копов говорит: "Пожалуйста, выйдите из машины, чтобы сотрудничать с нами". Однако человек не реагирует на просьбу и начинает отъезжать, после чего к авто подбегают люди с защитными щитами, одетые в униформу с надписью SWAT. Когда водитель выходит из машины и снимает с лица маску, то команда оперативно хватает его, надевая на голову специальную сетку.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Китае стали отправлять на дополнительный карантин вылеченных от коронавируса.

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