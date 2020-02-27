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Видеофакт: Милованов устроил мастер-класс по чиханью

Как правильно чихать, чтобы не разносить вирусы, украинцам показал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов

сегодня, 15:32
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: Милованов устроил мастер-класс по чиханью

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал украинцам, как нужно чихать, чтобы не "делиться" потом бактериями. В сети опубликовали видеофрагмент с брифинга по государственной поддержке предприятий, на котором и можно увидеть мастер-класс по чиханью от министра.

Так, министр рассказал о Всеукраинской информационной кампании против коронавируса, которую будут проводить на предприятиях, в детсадах и школах. Для этого Милованов продемонстрировал плакат с информацией о противодействии коронавируса. В частности, там объясняется, как правильно чихать или кашлять, чтобы не инфицировать каким-либо вирусом окружающих.

"Во время чиханья прикрывайте нос не рукой, а салфеткой или изгибом локтя. Не рукой, а салфеткой, которую потом выбросите", - пояснил министр.

Потому что, к примеру, затем вы будете с кем-то здороваться за руку и станете переносчиком вируса. Если же вы обнимайтесь с кем-то и вдруг захотели чихнуть, добавил Милованов, то тогда уж "ногой прикрывайтесь".


Напомним, из-за эпидемии коронавируса украинские власти планируют ввести температурный контроль (скрининг) не только на госгранице, но и на КПВВ в районе административной границы с АР Крым, а также на линии разграничения с отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Эксперты прокомментировали это решение для портала "Комментарии".


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