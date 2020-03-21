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Видеофакт: харьковчане во время карантина "играют в прятки" в трамвае, увиливая от копов

В Харькове во время карантина в общественном транспорте нарушают правило проезда 10-ти человек, делают это без скандалов, а с помощью одной уловки

сегодня, 17:41
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: харьковчане во время карантина "играют в прятки" в трамвае, увиливая от копов

В Харькове, как и во многих других городах Украины, правило "десятки" в общественном транспорте во время карантина не соблюдается. Так, жители превышают лимит пассажиров в транспорте, но прячутся от полиции, приседая на корточки. Видео таких карантинных "пряток" в салоне харьковского трамвая опубликовал местный паблик в Facebook.

Чтобы копы не засекли нарушение правил карантина из-за коронавируса, "лишние" в салоне трамвая просто прячутся из поля зрения правоохранителей во время езды: присаживаются в салоне на корточки, когда проезжают мимо полицейских. Добавим, что "команды" дает водитель.

"Кондуктор 6 трамвая орет и просит спрятаться, так как штраф 1000 грн, все дружно по просьбе присели", - говорится в публикации.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что в Харькове произошло несколько потасовок между пассажирами и водителями трамваев, которые отказались запускать в салон более 10 человек, как гласят правила карантина при коронавирусе. Так, пассажиры разбили лобовое стекло в одном из трамваев. В результате, движение оказалось заблокировано, а чтобы успокоить разъяренную толпу, на места прибыли полицейские и военные.


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Источник: https://www.facebook.com/kharkiv1654/?epa=SEARCH_BOX
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