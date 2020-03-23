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Видеофакт: «чумного врача» заметили в супермаркете на Тернопольщине

В Збараже житель пришел за покупками в черной маске с клювом, которую носили врачи во время чумы

сегодня, 12:18
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: «чумного врача» заметили в супермаркете на Тернопольщине

Житель Тернопольской области решил креативно выйти из ситуации с дефицитом медицинских масок во время карантина из-за коронавируса в Украине: мужчина пришел в супермаркет в маске чумного врача. Видео опубликовал пользователь Facebook Petr Ovych на своей странице.

В публикации говорится, что покупателя в необычном образе заметили в одном из супермаркетов Збаража. На жителе была надета черная маска с клювом: такую носили медики в период пандемии чумы. Добавим, что мужчина был еще и в перчатках.

"Маска была защитой для чумных врачей, изготавливалась из плотной кожи, со стеклами для глаз. А в клюв даже закладывали цветы и травы, которые должны были защищать от ядовитых испарений. Такой защитой решил воспользоваться и местный житель", - говорится в публикации.

Судя по ролику, "чумной" образ украинца не особо удивил продавщицу на кассе: мужчина спокойно рассчитался за покупки и покинул магазин.

Ранее портал "Комментарии" рассказал, что крупная партия украинских масок уехала в Испанию: глава таможни прокомментировал скандал.


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Источник: comments.ua
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