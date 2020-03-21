Крупная партия украинских масок уехала в Испанию: глава таможни прокомментировал скандал

В соцсетях украинцы не прекращают возмущаться скандалом из-за экспорта респираторов украинского производства в Испанию Так, пока в стране длится карантин из-за коронавируса, из-за чего произошел дефицит медицинских масок, отечественные средства защиты можно купить в Испании.





Так, вчера испанские медиа опубликовали кадры, как испанцы разгружают маски и респираторы украинского производства. В частности, из Украины в Испанию завезли товары украинской компании "Бук". Тем временем, в Гостаможенной службе сообщают, что эта партия экспорта была законной.

"Экспорт этих масок состоялся еще 2-го и 6-го марта и является легальной поставкой товара. Респираторы пересекли украинскую границу 3-го и 7-го марта соответственно, вылетев рейсами на Стамбул. Постановление Правительства №214, которое запрещает экспорт медицинских товаров и лекарственных средств, в частности респираторов, было принято 11 марта 2020 и вступило в силу после опубликования", - написал глава ведомства Максим Нефедов на своей странице в Facebook.





Ранее "Комментарии" писали, что в Украине стали едва ли не каждый день появляться известия о преступных махинациях с медицинскими масками после того, как в стране ввели карантин из-за коронавируса. На сей раз пограничники в контрабанде уличили "водолаза" вблизи границы с Румынией: мужчина переправлял маски через реку Тиса.

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