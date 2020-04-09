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«Украине угрожает ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу»: врачи из Луцка записали видеообращение к Зеленскому

Сотрудники Волынского облтубдиспансера требует от президента Владимира Зеленского принять меры в связи с медреформой

сегодня, 11:42
Автор:

• Таисия Ерохина

«Украине угрожает ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу»: врачи из Луцка записали видеообращение к Зеленскому

В Луцке персонал областного тубдиспансера бьет тревогу: финансирование заведения не покрывает базовые выплаты из-за введения ряда мер, согласно медицинской реформы. Видео с обращением медиков опубликовано в Telegram-канале "Резидент".

Так, сотрудники Волынского областного фтизиопульмонологического медицинского центра обратились к президенту не с просьбой, а выступили с конкретным требованием: "не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации в Украине".

"Руководство проводит все необходимые мероприятия, которые предусматривает медреформа, но каждый раз финансирование на функционирование данного заведения сокращается в больших объемах. Дошло до того, что сократив количество персонала почти на 30% и оптимизировав все, где можно, нынешнего государственного финансирования не хватает даже на зарплаты!" - говорится в сообщении.

Как сообщается в видео, в области останется только один стационар для заболевших туберкулезом. При этом, большинство отделений – сократили. К примеру, детское.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Тернополе школьники купили респираторы для врачей из денег на выпускной.


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Источник: https://t.me/rezident_ua/2804
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