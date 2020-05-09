«Не знаю, к чему готовят тебя твои кураторы»: украинский борец вызвал боксера Усика на бой без правил (ВИДЕО)

Украинский борец вольного стиля Богдан Грицай вызвал боксера Александра Усика на бой без правил, так он отреагировал на видео последнего с избиением воображаемого критика. Видеообращение опубликовано на Youtube-канале Грицая.

Так, борец заявил, что "не знает, к чему Усика готовят его кураторы". По словам Грицая, забавно наблюдать, как боксер стал "специалистом во всем" - истории, политике, медицине (а именно по коронавирусу), богословии или декоммунизации. В частности Грицай вспомнил, как Усик с Ломаченко рассказывали об "этногенезе триединого русского народа имени Кадырова и Путина".

Грицай уверен, что спортсмены не должны применять свои навыки против прав и свобод человека. Иначе – "бандитизм конца Советского союза будет казаться справедливостью и правопорядком".

"Ты не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, и есть тот диванный эксперт, который стебется с твоих "ватных" видео, твоих малограмотных комментариев, с твоих детских стишков и российского сценария, который ты хочешь продвинуть, - заявил спортсмен. - Я тот самый, кого ты себе на беду, Александр, вызвал на бой без правил, без каких-либо правил. Александр, я принимаю вызов. После этого боя ты усвоишь урок, что бои без правил, даже для профессионального боксера, являются недопустимыми".





Как сообщали "Комментарии" ранее, Усик и Ломаченко попали в базу "Миротворца" после скандальных высказываний в российском фильме.

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