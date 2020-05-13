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В Японии провели эксперимент и выяснили, с какой скоростью вирус передается в ресторане (ВИДЕО)

Японские инфекционисты наглядно показали, как контактная инфекция передается в ресторане

сегодня, 20:40
Автор:

• Таисия Ерохина

В Японии провели эксперимент и выяснили, с какой скоростью вирус передается в ресторане (ВИДЕО)

Контактные инфекции, в том числе и коронавирус, в ресторане передаются очень быстро через посуду и пищу. К такому выводу пришли журналисты японского медиа NHK и эксперты, которые устроили эксперимент. Видео опубликовано в Сети.


Так, в эксперименте принимали участие 10 людей. Один из участников был в роли инфицированного. На руку "больного" нанесли флуоресцентную краску, ведь во время кашля вирус попадает на ладонь, которой человек прикрывает рот. После этого участники свободно пользовались шведским столом в течение 30 минут. Как показал эксперимент, краска – "вирус" - распространялась через то, к чему прикасаются люди.

В результате, краска-"вирус" оказалась на руках всех 10 человек, а у 3 из них - была на лице. Это удалось обнаружить при подсветки краски светом. Так что "вирус" распространялся через крышку контейнера, в котором находилась пища, щипцы, отделяющие еду, и ручку контейнера с напитком.

Напомним, число случаев заражения коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 4 миллиона.

Ранее "Комментарии" писали, что в Германии россияне подрались с копами из-за масок (ВИДЕО 18 ).


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Источник: https://www3.nhk.or.jp/news/html/20200508/k10012422171000.html
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