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Десятилетний ребенок обошел по уму Хокинга и Эйнштейна

Фрейя Манготра опередила в тесте IQ Хокинга и Эйнштейна

сегодня, 11:48
Автор:

• Наталья Шевченко

10-летняя Фрейя Манготра из английского Бирмингема прошла тест на IQ среди несовершеннолетних и набрала 162 балла. Ее показатели оказались на 2 бала выше, чем показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, пишет издание The Sun.

Известно, что у обоих известных ученных было по 160 балов. По результатам тестирования девочку официально признали гением.

Отец девочки рассказал о том, что с самого начала знал, что его дочь одаренная: она быстро схватывала информацию, кроме того, у нее черный пояс по тхэквондо.

Сейчас Фрейя учится в школе в пригороде Бирмингема. Ей предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI, и она уже сдала вступительный экзамен.

Как сообщало издание "Комментарии", жительница Винницы, 25-летняя Надежда Яворовенко, получила девять дипломов о высшем образовании, что стало рекордом в Украине.

Источник: https://www.thesun.co.uk/news/10568552/girl-iq-einstein-stephen-hawking/
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