Десятилетний ребенок обошел по уму Хокинга и Эйнштейна

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10-летняя Фрейя Манготра из английского Бирмингема прошла тест
на IQ среди несовершеннолетних и набрала 162 балла. Ее показатели оказались на
2 бала выше, чем показатели Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга, пишет издание The
Sun.
Известно, что у обоих известных
ученных было по 160 балов.
Отец девочки рассказал о том, что с самого начала знал, что
его дочь одаренная: она быстро схватывала информацию, кроме того, у нее черный
пояс по тхэквондо.
Сейчас Фрейя учится в школе в пригороде Бирмингема. Ей предложили стипендию в школе для девочек Короля Эдуарда VI, и она уже сдала вступительный экзамен.
Как сообщало издание "Комментарии", жительница Винницы, 25-летняя Надежда Яворовенко, получила девять дипломов о высшем образовании, что стало рекордом в Украине.
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