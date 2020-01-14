Елизавету II заметили непристегнутой за рулем Range Rover

Королеву Великобритании Елизавета II заметили непристегнутой ремнем безопасности за рулем Range Rover. Об этом сообщает Sky News.

Как пишет издание, это первый выход на публике после того, как герцог и герцогиня Сасекские — принц Гарри и Меган Маркл — объявили о сложении полномочий в королевской семье. Позже стало известно, чем чревато их решение.

Кроме Елизаветы, в машине были еще пассажиры, а также собаки.

Хотя в Великобритании запрещено водить автомобиль без ремня безопасности, королева по закону обладает иммунитетом к судебному преследованию. Как глава государства, она не может быть осуждена британским судом или даже приглашена в суд для дачи показаний, так как правосудие в Англии и Уэльсе вершится от имени короны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что внучку Елизаветы II лишили водительского удостоверения.





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