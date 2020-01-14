Елизавету II заметили непристегнутой за рулем Range Rover

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Королеву Великобритании Елизавета II заметили непристегнутой
ремнем безопасности за рулем Range Rover. Об этом сообщает Sky News.
Как пишет издание, это первый выход на публике после того, как герцог и герцогиня Сасекские
— принц Гарри и Меган Маркл — объявили о сложении полномочий в королевской
семье. Позже стало известно, чем чревато их решение.
Кроме Елизаветы, в машине были еще пассажиры, а также собаки.
Хотя в Великобритании запрещено водить автомобиль без ремня безопасности, королева по закону обладает иммунитетом к судебному преследованию. Как глава государства, она не может быть осуждена британским судом или даже приглашена в суд для дачи показаний, так как правосудие в Англии и Уэльсе вершится от имени короны.
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