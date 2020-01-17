Миллионы африканцев остались без интернета

Четыре страны в Южной Африке оказались без доступа в интернет в результате крупной аварии — у берегов континента произошел обрыв двух ключевых подводных кабелей.

Как сообщает провайдер Axxess, обрыв кабеля SAT-3/WASC произошёл близ Габона. Кабель соединял африканские страны с Португалией и Испанией. Второй кабель был поврежден у берегов Конго. Отмечается, что авария вызвала проблемы с доступом в сеть, затруднен доступ к международной телефонной связи и роумингу. Интернет отключен в Конго, Анголе и Намибии.

В данный момент местные провайдеры налаживают связь с помощью спутниковых соединений. Общее число жителей стран, в которых нарушен доступ к глобальной информационной сети составляет 120 млн человек.

Как сообщал портал "Комментарии", власти Ирана блокируют доступ в интернет из-за массовых протестов граждан.

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