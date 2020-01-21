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"Пророки Апокалипсиса": Трамп жестко отозвался об экоактивистах

На форуме в Давосе президент США выслушал очередной доклад Греты Тунберг и отмалчиваться не стал

21 января 2020, 14:59
Автор:

• Екатерина Белоброва

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе, Швейцария, президент США Дональд Трамп резко пресек попытки экоактивистов внушить международной общественности идеи, способные пагубно сказаться на мировой экономике. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, по мнению американского лидера, защитники окружающей среды должны прекратить распространять слухи о катастрофе планетарного масштаба.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас - время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - эмоционально заявил глава Белого Дома.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о выступлении на этом же форуме опальной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг, которая в очередной раз раскритиковала мировых лидеров за их равнодушие к изменениям климата в постоянной погоне за материальными благами.




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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/tramp-forume-davose-raskritikoval-ekologicheskih-1579609260.html
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