"Пророки Апокалипсиса": Трамп жестко отозвался об экоактивистах

Во время выступления на экономическом форуме в Давосе, Швейцария, президент США Дональд Трамп резко пресек попытки экоактивистов внушить международной общественности идеи, способные пагубно сказаться на мировой экономике. Об этом передает агентство "РБК-Украина".

Так, по мнению американского лидера, защитники окружающей среды должны прекратить распространять слухи о катастрофе планетарного масштаба.

"Мы должны отвергать вечных пророков, предрекающих гибель, и их пророчества относительно апокалипсиса. Сейчас - время не для пессимизма, а для оптимизма. Мы не позволим радикальным социалистам разрушить нашу экономику", - эмоционально заявил глава Белого Дома.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал о выступлении на этом же форуме опальной экоактивистки из Швеции Греты Тунберг, которая в очередной раз раскритиковала мировых лидеров за их равнодушие к изменениям климата в постоянной погоне за материальными благами.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!