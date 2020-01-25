Проливные дожди на Мадагаскаре: десятки погибших и пропавших без вести

На северо-западе Мадагаскара непогода привела к человеческим жертвам и разрушениям. Проливные дожди не прекращаются с 19 января, передает Xinhua.

Сообщается, что уже известно об 21 погибшем, почти столько же – 20 человек – считаются пропавшими без вести. Всего пострадало из-за непогоды более 90 тыс человек, по данным Национального управления по катастрофам и рискам Мадагаскара.

Проливные дожди идут уже шестой день, в результате чего повысился уровень воды в реках, многие здания разрушены, а часть дорог - размыта. Отмечается, что в управлении по катастрофам и рискам приняли ряд чрезвычайных мер для проведения спасательных операций. Однако метеорологическая служба страны уже отменила предупреждение о ливневых дождях в пострадавшем районе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два небольших острова в Южной Суматре, провинция Индонезии, уже исчезли в результате повышения уровня моря, а еще четыре острова – под угрозой скорого затопления. Всего же в стране в низменных прибрежных районах на 17 тыс островах проживают миллионы людей, которые рискуют остаться без жилищ.

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