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Главная Новости Мир Африка Проливные дожди на Мадагаскаре: десятки погибших и пропавших без вести
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Проливные дожди на Мадагаскаре: десятки погибших и пропавших без вести

Ливни на Мадагаскаре продолжаются уже шестой день

сегодня, 17:22
Автор:

• Таисия Ерохина

На северо-западе Мадагаскара непогода привела к человеческим жертвам и разрушениям. Проливные дожди не прекращаются с 19 января, передает Xinhua.

Сообщается, что уже известно об 21 погибшем, почти столько же – 20 человек – считаются пропавшими без вести. Всего пострадало из-за непогоды более 90 тыс человек, по данным Национального управления по катастрофам и рискам Мадагаскара.

Проливные дожди идут уже шестой день, в результате чего повысился уровень воды в реках, многие здания разрушены, а часть дорог - размыта. Отмечается, что в управлении по катастрофам и рискам приняли ряд чрезвычайных мер для проведения спасательных операций. Однако метеорологическая служба страны уже отменила предупреждение о ливневых дождях в пострадавшем районе.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что два небольших острова в Южной Суматре, провинция Индонезии, уже исчезли в результате повышения уровня моря, а еще четыре острова – под угрозой скорого затопления. Всего же в стране в низменных прибрежных районах на 17 тыс островах проживают миллионы людей, которые рискуют остаться без жилищ.


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Источник: http://russian.news.cn/2020-01/25/c_138732800.htm
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