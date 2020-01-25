Проливные дожди на Мадагаскаре: десятки погибших и пропавших без вести

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На северо-западе
Мадагаскара непогода привела к человеческим жертвам и разрушениям. Проливные
дожди не прекращаются с 19 января, передает Xinhua.
Сообщается, что
уже известно об 21 погибшем, почти столько же – 20 человек – считаются пропавшими
без вести. Всего пострадало из-за непогоды более 90 тыс человек, по данным
Национального управления по катастрофам и рискам Мадагаскара.
Проливные дожди
идут уже шестой день, в результате чего повысился уровень воды в реках, многие
здания разрушены, а часть дорог - размыта. Отмечается, что в управлении по
катастрофам и рискам приняли ряд чрезвычайных мер для проведения спасательных
операций. Однако метеорологическая служба страны уже отменила предупреждение о
ливневых дождях в пострадавшем районе.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что два небольших острова в Южной Суматре, провинция Индонезии, уже
исчезли в результате повышения уровня моря, а еще четыре острова – под угрозой скорого затопления. Всего же в стране в низменных прибрежных районах на 17 тыс
островах проживают миллионы людей, которые рискуют остаться без жилищ.
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