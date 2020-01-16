В Индонезии два острова ушли под воду: уровень воды продолжает повышаться

Два небольших острова в Южной Суматре, провинция Индонезии, уже исчезли в результате повышения уровня моря, а еще четыре острова – под угрозой скорого затопления. Об этом информирует The Straits Times.

Сообщается, что повышение уровня моря, вызванное изменением климата, особенно угрожает таким странам-архипелагам, как Индонезия, где миллионы людей в настоящее время живут в низменных прибрежных районах на примерно 17 тыс островах. Так, острова Бетет и Гундул оказались под водой и сейчас находятся на 1 и 3 м ниже уровня моря. Отметим, что территории были необитаемыми, а Бетет – относился к национальному заповеднику "Бербак-Сембиланг" наследия ЮНЕСКО.

Если проблему с растущем уровнем воды в океанах не решится – утонут еще четыре острова в этом районе, высота которых менее 4 м над уровнем моря. Речь идет об островах Бурунг, Калонге, Крамате и Салах Намо. На последнем – живут люди, которые рискуют уйти под воду вместе со своими домами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Индонезию потрясло землетрясение.

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