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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой. Об этом
сообщает Американская геологическая служба.
Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к
юго-востоку от города Купанг в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг залегал
на глубине 10 километров.
На данный момент ничего о жертвах и о разрушениях неизвестно.
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