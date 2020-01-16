В Индонезии произошло землетрясение магнитудой. Об этом сообщает Американская геологическая служба.

Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к юго-востоку от города Купанг в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент ничего о жертвах и о разрушениях неизвестно.

Как сообщал сайт "Комментарии", в тридцати километрах от населенного пункта Гранада, Колумбия произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба. После землетрясения геологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8, Очаг залегал на глубине десяти километров. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада. На данный момент о жертвах землетрясения ничего не известно. О разрушениях также неизвестно.

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