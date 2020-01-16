Язык

Українська

Русский

Coinspot 16.01.2020

BTC/USD

6 373.7686

ETH/USD

200.8669

LTC/USD

51.7762

НБУ 16.01.2020

USD/UAH

23.56

EUR/UAH

26.24

RUB/UAH

0.372

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Остальной мир В Индонезии произошло землетрясение
НОВОСТИ Все новости

В Индонезии произошло землетрясение

Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров

сегодня, 03:35
Автор:

• Ольга Чародий

В Индонезии произошло землетрясение магнитудой. Об этом сообщает Американская геологическая служба.

Эпицентр землетрясения располагался в 61 километре к юго-востоку от города Купанг в провинции Восточная Нуса-Тенгара. Очаг залегал на глубине 10 километров.

На данный момент ничего о жертвах и о разрушениях неизвестно.

 Как сообщал сайт "Комментарии", в тридцати километрах от населенного пункта Гранада, Колумбия произошло землетрясение. Об этом сообщает Американская геологическая служба.  После землетрясения геологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,8, Очаг  залегал на глубине десяти километров. По данным USGS, эпицентр располагался на удалении примерно 47 километров от населенного пункта Гранада. На данный момент о жертвах землетрясения ничего не известно. О  разрушениях также  неизвестно.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...