Язык

Українська

Русский

Coinspot 26.01.2020

BTC/USD

8 932.30

ETH/USD

171.60

LTC/USD

61.89

НБУ 26.01.2020

USD/UAH

24.25

EUR/UAH

26.00

RUB/UAH

0.351

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Главная Новости Мир Африка "Страшный феномен саранчи в Восточной Африке": ООН объявила тревогу
НОВОСТИ Все новости

"Страшный феномен саранчи в Восточной Африке": ООН объявила тревогу

Африканский регион накрыла стая саранчи, какой местные жители не наблюдали четверть века

сегодня, 09:54
Автор:

• Екатерина Белоброва

Организация Объединенных наций (ООН) призвала оказать международную гуманитарную помощь региону в Восточной Африке в связи с нашествием саранчи, которая уничтожает посевы и растительность. Об этом передает The Sun.

Так, по словам руководства Кении, Сомали и Эфиопии, эти страны борются с нашествием стаи, которая составляет  59 км в длину и 40 км в ширину, а издалека выглядит как дождевая туча колоссальных размеров. Здесь же сообщили, что существует угроза увеличения количества саранчи в 500 раз еще до наступления лета.

"Скорость распространения вредителей настолько вышла за пределы нормы, они ограничили до предела возможности местных и национальных органов власти", - отмечают источники.

Эфиопия и Сомали в течение 25 лет не сталкивались с угрозой такого масштаба, а Кения не видела такой угрозы от саранчи в течение 70 лет.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН призвал помочь "предотвратить любой угрозе продовольственной безопасности, недоеданием", пока ситуация не будет урегулирована.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как происходил силовой разгон митинга в Ираке, где люди вышли выразить свой протест против коррумпированной и преступной власти.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...