"Страшный феномен саранчи в Восточной Африке": ООН объявила тревогу

Организация Объединенных наций (ООН) призвала оказать международную гуманитарную помощь региону в Восточной Африке в связи с нашествием саранчи, которая уничтожает посевы и растительность. Об этом передает The Sun.

Так, по словам руководства Кении, Сомали и Эфиопии, эти страны борются с нашествием стаи, которая составляет 59 км в длину и 40 км в ширину, а издалека выглядит как дождевая туча колоссальных размеров. Здесь же сообщили, что существует угроза увеличения количества саранчи в 500 раз еще до наступления лета.

"Скорость распространения вредителей настолько вышла за пределы нормы, они ограничили до предела возможности местных и национальных органов власти", - отмечают источники.

Эфиопия и Сомали в течение 25 лет не сталкивались с угрозой такого масштаба, а Кения не видела такой угрозы от саранчи в течение 70 лет.

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН призвал помочь "предотвратить любой угрозе продовольственной безопасности, недоеданием", пока ситуация не будет урегулирована.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, как происходил силовой разгон митинга в Ираке, где люди вышли выразить свой протест против коррумпированной и преступной власти.

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