В Ираке силовики разгоняли демонстрантов с пулями и слезоточивым газом: есть жертвы

Сотрудники сил безопасности Ирака совершили нападение на лагеря протестующих в Багдаде, а также попытались прогнать демонстрантов в южных городах. Было применено оружие и слезоточивый газ, передает Reuters.

Так, власти начали демонтировать бетонные ограждения на площади Тахрир, где с октября размещаются сторонники священнослужителя Моктады ас-Садра и проводят антиправительственные акции. Столкновения начались после того, как ас-Садр заявил о прекращении своего участия в демонстрациях.

Полиция арестовала как минимум 16 протестующих в городе Басра. В Багдаде по меньшей мере один человек погиб и более 30 - получили ранения в результате столкновений между полицией и демонстрантами возле площади Тахрир. Еще трое погибли и 14 были ранены в южном городе Нассирия, когда силы безопасности взяли под контроль мост, занятый в течение нескольких дней демонстрантами.

Отмечается, что силы безопасности Ирака использовали слезоточивый газ и боевые патроны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Ирака рассказал, сколько погибло людей в акциях протеста в стране.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!