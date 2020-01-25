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В Ираке силовики разгоняли демонстрантов с пулями и слезоточивым газом: есть жертвы

В Ираке силовики применили слезоточивый газ и оружие против антигосударственных демонстрантов

25 января 2020, 20:41
Автор:

• Таисия Ерохина

Сотрудники сил безопасности Ирака совершили нападение на лагеря протестующих в Багдаде, а также попытались прогнать демонстрантов в южных городах. Было применено оружие и слезоточивый газ, передает Reuters.

Так, власти начали демонтировать бетонные ограждения на площади Тахрир, где с октября размещаются сторонники священнослужителя Моктады ас-Садра и проводят антиправительственные акции. Столкновения начались после того, как ас-Садр заявил о прекращении своего участия в демонстрациях.

Полиция арестовала как минимум 16 протестующих в городе Басра. В Багдаде по меньшей мере один человек погиб и более 30 - получили ранения в результате столкновений между полицией и демонстрантами возле площади Тахрир. Еще трое погибли и 14 были ранены в южном городе Нассирия, когда силы безопасности взяли под контроль мост, занятый в течение нескольких дней демонстрантами.

Отмечается, что силы безопасности Ирака использовали слезоточивый газ и боевые патроны.

Ранее "Комментарии" сообщали, что президент Ирака рассказал, сколько погибло людей в акциях протеста в стране.


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Источник: https://www.reuters.com/article/us-iraq-protests/iraqi-security-forces-raid-protest-camps-after-sadr-supporters-withdraw-idUSKBN1ZO0AN
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