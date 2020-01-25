В Ираке силовики разгоняли демонстрантов с пулями и слезоточивым газом: есть жертвы

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Сотрудники сил
безопасности Ирака совершили нападение на лагеря протестующих в Багдаде, а
также попытались прогнать демонстрантов в южных городах. Было применено оружие
и слезоточивый газ, передает Reuters.
Так, власти начали
демонтировать бетонные ограждения на площади Тахрир, где с октября размещаются сторонники
священнослужителя Моктады ас-Садра и проводят антиправительственные акции. Столкновения
начались после того, как ас-Садр заявил о прекращении своего участия в
демонстрациях.
Полиция
арестовала как минимум 16 протестующих в городе Басра. В Багдаде по меньшей
мере один человек погиб и более 30 - получили ранения в результате столкновений
между полицией и демонстрантами возле площади Тахрир. Еще трое погибли и 14
были ранены в южном городе Нассирия, когда силы безопасности взяли под контроль
мост, занятый в течение нескольких дней демонстрантами.
Отмечается, что силы
безопасности Ирака использовали слезоточивый газ и боевые патроны.
Ранее "Комментарии"
сообщали, что президент Ирака рассказал, сколько погибло людей в акциях
протеста в стране.
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