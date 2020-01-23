Президент Ирака рассказал, сколько погибло людей в акциях протеста в стране

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С октября пришлого года боле 600 иракцев погибли в акциях протеста. Об этом заявил президент
арабской республики Бархам Салех.
"Я осуждаю эти преступления, преступившие закон рано или
поздно понесут ответственность", - приводится в тексте заявления.
Протестанты во время акций требуют отставки правительства,
борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. На данный момент
это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента
свержения Саддама Хусейна в 2003 году.
Ранее "Комментарии" писали, что 8 января Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана.
Отметим, что президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими организациями. Также мы писали о том, что крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" произошло из-за того, что в него попали две ракеты.
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