Президент Ирака рассказал, сколько погибло людей в акциях протеста в стране

С октября пришлого года боле 600 иракцев погибли в акциях протеста. Об этом заявил президент арабской республики Бархам Салех.

"Я осуждаю эти преступления, преступившие закон рано или поздно понесут ответственность", - приводится в тексте заявления.

Протестанты во время акций требуют отставки правительства, борьбы с коррупцией, безработицей, улучшения условий жизни. На данный момент это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году.

Ранее "Комментарии" писали, что 8 января Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана. Также американский президент заявил, что Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие.

Отметим, что президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими организациями. Также мы писали о том, что крушение самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины" произошло из-за того, что в него попали две ракеты.

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