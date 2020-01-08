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Глава МИД Ирана рассказал причину ракетного удара по американской базе

Иран выпустил по базам в Ираке 15 баллистических ракет

сегодня, 05:34
Автор:

• Ольга Чародий

Иранский удар по американской базе в Ираке, с которой была совершена атака против иранских граждан и чиновников, является мерой самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в социальной сети Твиттере.

По словам главы МИД, Тегеран не стремится к "эскалации или войне".

"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных должностных лиц", - написал Зариф.

Также иранский чиновник добавил, что они "не стремятся к эскалации или войне, но будут защищать себя перед лицом любой агрессии".

 Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что коалиция сообщила иракским властям о выводе войск"Силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - говорится в сообщении.

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Источник: https://twitter.com/JZarif/status/1214736614217469953
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