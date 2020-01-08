Глава МИД Ирана рассказал причину ракетного удара по американской базе

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Иранский удар по американской базе в Ираке, с которой была
совершена атака против иранских граждан и чиновников, является мерой
самообороны. Об этом заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в социальной
сети Твиттере.
По словам главы МИД, Тегеран не стремится к "эскалации
или войне".
"Иран предпринял и претворил в жизнь соразмерные меры
самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН, ударив по базе, с которой
совершалось трусливое вооруженное нападение против наших граждан и высокопоставленных
должностных лиц", - написал Зариф.
Также иранский чиновник добавил, что они "не стремятся к
эскалации или войне, но будут защищать себя перед лицом любой агрессии".
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