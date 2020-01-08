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Ирану никогда не позволят иметь ядерное оружие, – Трамп

Трамп заявил, что Иран должен отказаться от ядерных амбиций

сегодня, 19:12
Автор:

• Татьяна Веремеева

Американский президент Дональд Трамп во время обращения после атаки со стороны Ирана по военным базам США в Ираке заявил, что Ирану не позволят иметь ядерное оружие. "Пока я президент Соединенных Штатов, Ирану никогда не будет позволено иметь ядерное оружие", – заявил американский президент.

Накануне Иран объявил о частичном выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Дональд Трамп раскритиковал иранскую ядерную сделку как "очень неполноценную". "Очень недоскональный СВПД истекает в ближайшее время и открывает Ирану быстрый путь к ядерному прорыву. Иран должен отказаться от своих ядерных амбиций и прекратить свою поддержку терроризма", – сказал Трамп.

Также американский президент призвал других союзников "оторваться" от сделки. "Мы все должны работать вместе, чтобы заключить сделку с Ираном, которая сделает мир более безопасным и более мирным местом", – сказал он.

Трамп также отметил, что во время атаки со стороны Ирана по военным базам США в Ираке не пострадал ни один американец. "Мы не понесли никаких потерь. Все наши солдаты находятся в безопасности, и только минимальный ущерб был нанесен нашим военным базам", – заявил Трамп.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам. Во время обращения к нации Дональд Трамп заявил о введении санкций против Ирана.

Кроме того, эксперты рассказали, к чему это может привести и отразится ли как-то на Украине.

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