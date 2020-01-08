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Трамп заявил о введении новых санкций против Ирана

США вводят санкции против Ирана в ответ на атаки по американским военным базам в Иране

сегодня, 18:51
Автор:

• Татьяна Веремеева

Президент США Дональд Трамп во время обращения к нации заявил, что его администрация введет против Ирана новые санкции после его нападения на две иракские военные базы, в которых размещаются войска США, а также в ответ на более широкую агрессию в регионе.

Трамп также отметил, что его администрация продолжает рассматривать другие варианты реагирования на ракетные удары со стороны Ирана. Американский президент заявил, что санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит свое поведение. По его словам, только за последние несколько месяцев Иран захватил суда в международных водах, также нанес удар, который никто не провоцировал, по Саудовской Аравии, а также сбил два американских беспилотника.

Ранее "Комментарии" писали, что сегодня Иран совершил ракетный обстрел военных баз США в Ираке. В то же время в правительстве Ирана данную атаку назвали "мерой самообороны" и заявляют, что нанесли удар по базе, с которой осуществлялись атаки по их гражданам.

Кроме того, эксперты рассказали, к чему это может привести и отразится ли как-то на Украине.

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