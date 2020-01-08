Эскалация конфликта на Ближнем Востоке: что происходит и к чему все это может привести

После того, как командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей иранской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом американцев в районе аэропорта Багдада, обстановка на Ближнем Востоке обострилась. Обстреляна американская база в Ираке, узел противостояния затягивается… К чему это может привести и отразится ли как-то на Украине, "Комментариям" рассказали эксперты.

Все зависит от США

Политический эксперт Валерий Клочок обращает внимание, что именно позиция США касательно ситуации на Ближнем Востоке является определяющей.

"Иракская война, начавшаяся с вторжения сил США и их союзников в Ирак с целью свержения власти Саддама Хусейна, во многом определила ход событий, последствия которых мы наблюдаем и сегодня, - поясняет эксперт. – Хотя, правды ради, Ближний Восток всегда был местом неспокойным и под благими намерениями становления демократии США и Европа постоянно проявляли особое внимание к региону и его проблемам".

Перманентные военные конфликты в этом регионе уже являются скорее традицией, нежели исключением, уверен Валерий Клочок.

"Главные причины конфликтов на Ближнем Востоке - в торговых отношениях стран мира в энергетическом секторе. Особенно важным является нефть и большие денежные потоки, вращающиеся вокруг. Это не может не иметь негативных последствий на мирную жизнь региона, подогретую угрозами мирового терроризма, - подчеркивает политэксперт. - Поэтому исключать фактор обострения ситуации в регионе как одну из версий сегодняшнего крушения лайнера МАУ (сегодня в Иране разбился пассажирского лайнер Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", на борту самолета, которым управлял украинский экипаж, было 168 пассажиров – прим. ред.) нельзя. Скорее всего, именно поэтому власти Украины очень осторожно комментируют это чрезвычайное происшествие. И это абсолютно правильно".

Украина должна быть осторожной

Валерий Клочок уверен: в то время, когда США и Иран постепенно ввязываются в открытый военный конфликт, украинским властям следует быть крайне осмотрительными в своих заявлениях.

"Любые однозначные высказывания должны быть подкреплены фактами, доказательствами и свидетельствами. Пока таковых нет - иной позиции Украины быть не может, - считает эксперт. - МАУ вряд ли понесет серьезные репутационные потери ввиду очевидного военного конфликта в регионе. Их заявление об исправности самолета и усиленном экипаже тому свидетельство. В то же время Украина имеет все шансы быть втянутой в пока необъявленную войну США против Ирана".

Серьезные риски эскалации

Говоря о последствиях убийства Касема Сулеймани и Абу Махди аль-Мухандиса ракетным ударом американцев, следует обратить внимание на несколько важных пунктов, уверена политический эксперт Евгения Колесник.

"Первый - две вышеупомянутые личности оказывали особое влияние на жителей Ирана. Они были в какой-то мере идолами в глазах людей, - отмечает эксперт. – И их потеря (еще и таким образом) поднимает "бурю на Иранском корабле". Вполне возможно, что откроется новый фронт гибридной войны между Ираном и США с союзниками. Но до открытого вооруженного конфликта, думаю, не дойдет. Тем не менее, есть серьезные риски эскалации в районе Персидского залива. Посмотрим, хватит ли США сил и выдержки для решения данного вопроса".

Еще одним последствием уничтожения американцами Сулеймани эксперт называет высокую вероятность того, что обострятся отношения в регионах, где присутствует влияние как США, так и Ирана.

"Ярким примером является Ирак или Сирия, - говорит Евгения Колесник. Напомню, что 7 января Иран уже выпустил на территории Ирака 35 баллистических ракет по американской авиабазе "Айн-аль-Асад"… Эскалация уже привела к приросту стоимости нефти. А так как Украина является импортером горючего, нас данный конфликт не обойдёт. В экономическом смысле – так точно".

Напомним, ранее эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие последствия может возыметь крушение "Боинга" авиакомпании МАУ в Иране, и не попытаются ли мировые лидеры, заинтересованные в происходящем на Ближнем Востоке, обыграть эту ситуацию в своих интересах.