"Повод для войны из крушения самолета сделать сложно": эксперты об авиакатастрофе в Иране

Крушение пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) в Иране (по данным СНБО Украины, на борту самолета, которым управлял украинский экипаж, было 168 пассажиров) некоторые связывают с обострением ситуации в регионе. Эксперты рассказали изданию "Комментарии", какие последствия может возыметь эта катастрофа, и не попытаются ли мировые лидеры, заинтересованные в происходящем на Ближнем Востоке, обыграть эту ситуацию в своих интересах.

Поиски "российского следа"

Эксперт-международник Александр Мишин подчеркивает, что авиакатастрофа украинского Boeing, совершавшего перелет Тегеран-Киев, в небе над Ираном - большая трагедия, в результате которой погибли граждане семи стран (в основном - из Ирана и Канады). Сейчас начато следствие относительно реальных причин печального инцидента. Любые спекуляции на данной теме до выяснения всех деталей и причин падения самолета являются безответственными и кощунственными, уверен Мишин.

"Действительной сложностью выступает тот момент, что события разворачиваются на территории Ирана – страны, оказавшейся в центре международного внимания из-за эскалации конфликта с США, - подчеркивает эксперт. - Как известно, Тегеран за несколько часов до катастрофы украинского борта PS 752 совершил ракетный "удар возмездия" по двум базам в Ираке, где находились американские военные. И это повысило градус противостояния. Теперь даже появились риски региональной войны".

В таком конфликте, по словам Мишина, наибольшие финансовые выгоды могла бы получить Россия из-за роста цен на нефть. Но тоже - до поры, до времени.

"Любые дестабилизирующие события вокруг Ирана сейчас несут выгоды Москве, еще и в части поставок газа на рынок стран ЕС, - продолжает эксперт. - Но был ли "российский след" в истории с катастрофой авиалайнера МАУ, может установить только экспертиза обломков. Хотя уже сейчас есть фотоматериалы, на которых видны отверстия, нехарактерные для простой катастрофы при падении об землю. Их происхождение вызывает серьезные вопросы. Также есть сомнения, что Иран будет проводить объективное следствие по делу о крушении украинского гражданского воздушного судна".

"Причина - точно не в ошибке пилотов"

Глава Института публичной политики и консалтинга (ИНПОЛИТ) Сергей Быков уверен, что сейчас рано говорить о версиях. Для начал нужно расшифровать самописцы.

"Это может быть как техническая неисправность, так и любая другая причина. Но точно - не ошибка пилотов, - подчеркивает Быков. - Это самая масштабная авиакатастрофа в истории этой модели Боинга. Не удивлюсь, если западные страны постараются привязать авиакатастрофу к обострению ситуации в Иране и к конфликту с США".

Заместитель директора Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП), политический эксперт Кирилл Молчанов отмечает, что ситуация на Ближнем Востоке очень накалена в военном плане, а также серьезно политизирована. И призывает не впадать в конспирологию, к которой очень склонна украинская общественность.

"Казус белли (повод для войны) или роль сакральной жертвы из-за самолета сделать крайне сложно, - поясняет эксперт УИАМП. - На борту не было граждан США, так что им это не играет на руку для начала боевых действий в районе Персидского залива. Ирану же нет никакого мотива сбивать самолет возле своего аэропорта - да еще и с большинством своих граждан. У них и так есть масса поводов для продолжения ударов по американским базам в Ираке. Тот же фактор Сулеймани (командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского КСИР Касем Сулеймани, уничтоженный на прошлой неделе ракетным ударом американцев в районе аэропорта Багдада – прим. ред.). Так что, если отбросить конспирологию и геополитику, всё идет к тому, что это действительно техническая неисправность самолета. Скорее всего, эта версия останется базовой для официально следствия".

Для МАУ, точнее для ее собственника, по словам Молчанова, в очередной раз станет вопрос компенсации за убытки со стороны государства.

"Очевидно, что в ближайшее время пассажиропоток у МАУ упадет из-за страха пассажиров", - предположил Молчанов.

Как сообщали "Комментарии", Офис генерального прокурора начал досудебное расследование по факту крушения самолета. Данные внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей). Украинским компания запретили осуществлять полеты в Иран до выяснения причин катастрофы самолета МАУ. Эксперты устроят проверку летной пригодности всего гражданского флота.