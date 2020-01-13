Иран окончательно признал армию США террористами

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Президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими организациями, сообщает местное издание Tasnim.
"Президент Ирана Рухани подписал недавно принятую парламентом резолюцию, которая определяет Вооруженные силы США и Пентагон террористическими организациями", - сказано в сообщении.
Отметим, ранее в перечень "террористических организаций" Ирана было включено только Центральное командование Вооруженных сил США.
Как сообщал сайт "Комментарии", 7 января парламент Ирана единогласно признал Министерство обороны США и американскую армию террористическими организациями.
Напомним, 3 января Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом беспилотника в районе аэропорта Багдада.
Позже США подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.
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