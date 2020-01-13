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Иран окончательно признал армию США террористами

Ранее террористами считалось только Центральное командование ВС США

сегодня, 16:51
Автор:

• Мария Чиренко

Президент Ирана Хасан Рухани подписал принятый парламентом закон, который признает армию Соединенных Штатов Америки и Министерство обороны США (Пентагон) террористическими организациями, сообщает местное издание Tasnim.

"Президент Ирана Рухани подписал недавно принятую парламентом резолюцию, которая определяет Вооруженные силы США и Пентагон террористическими организациями", - сказано в сообщении.

Отметим, ранее в перечень "террористических организаций" Ирана было включено только  Центральное командование Вооруженных сил США.

Как сообщал сайт "Комментарии", 7 января парламент Ирана единогласно признал Министерство обороны США и американскую армию террористическими организациями.

Напомним, 3 января Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом беспилотника в районе аэропорта Багдада. 

Позже США подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.


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Источник: https://www.tasnimnews.com/en/news/2020/01/13/2180779/iran-president-orders-implementation-of-law-designating-us-forces-as-terrorists
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