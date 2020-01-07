В Иране Пентагон и американские солдаты признаны террористами

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Парламент Ирана признал Министерство обороны США и американская армия признаны террористическими организациями. О принятии соответствующего закона сообщает иранское издание Fars.
В список террористов попали все военные Вооруженных сил США, представители Министерства обороны, а также все компании, которые сотрудничают с Пентагоном.
Стоит отметить, что ранее "террористической организацией" Иран признавал исключительно Центральное командование Вооруженных сил США.
Ранее Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом беспилотника в районе аэропорта Багдада. Позже США подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.
Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.
Иран назвал заявление США нарушением международного права.
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