В Иране Пентагон и американские солдаты признаны террористами

Парламент Ирана признал Министерство обороны США и американская армия признаны террористическими организациями. О принятии соответствующего закона сообщает иранское издание Fars.



В список террористов попали все военные Вооруженных сил США, представители Министерства обороны, а также все компании, которые сотрудничают с Пентагоном.



Стоит отметить, что ранее "террористической организацией" Иран признавал исключительно Центральное командование Вооруженных сил США.



Ранее Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом беспилотника в районе аэропорта Багдада. Позже США подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.

Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.



Иран назвал заявление США нарушением международного права.





