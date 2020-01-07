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В Иране Пентагон и американские солдаты признаны террористами

Также признаны террористами компании, связанные с Пентагоном

сегодня, 11:30
Автор:

• Мария Чиренко

Парламент Ирана признал Министерство обороны США и американская армия признаны террористическими организациями. О принятии соответствующего закона сообщает иранское издание Fars.

В список террористов попали все военные Вооруженных сил США, представители Министерства обороны, а также все компании, которые сотрудничают с Пентагоном. 

Стоит отметить, что ранее "террористической организацией" Иран признавал исключительно Центральное командование Вооруженных сил США.

Ранее Командующий спецслужбами "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис были убиты ракетным ударом беспилотника в районе аэропорта Багдада. Позже США подтвердили, что удар был нанесен по приказу президента Дональда Трампа.

Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения

Иран назвал заявление США нарушением международного права.


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Источник: https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13981017000292
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