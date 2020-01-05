Иран жестко отреагировал на угрозы Трампа

Министерство иностранных дел Ирана вызвало посла Швейцарии в Тегеране Маркуса Лейтнера, чья страна представляет интересы Соединенных Штатов в Иране, в связи с угрозами президента США Дональда Трампа о намерении нанести удар по иранским объектам культурного значения. Об этом передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил решительный протест в связи с угрозами, которые представляют собой нарушение норм международного права", - отмечено в МИД.

Также дипломат подчеркнул, что армия Ирана вполне подготовлена для ответного удара на любой акт агрессии, а заявлять об уничтожении культурных памятников само по себе является военным преступлением.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Белый Дом направил в адрес иранского правительства угрозы прямого уничтожения.