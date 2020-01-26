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Индийские протесты нарастают: митингующие создали живую цепь

Пока жители Индии протестуют против антиконституционных законов, власть провела военный парад

26 января 2020, 23:36
Автор:

• Екатерина Белоброва

Сегодня, несмотря на государственный праздник Индии, которая отмечает День Республики, не прекратились акции протеста, направленные на защиту прав мусульман, которые являются религиозным меньшинством в стране. Об этом передает издание Deutch Welle.

Так, в южном штате Керали более ста тысяч человек вилаштувались в живую цепь. Кроме того, демонстрации состоялись в 250 местах по всему штату. 

"Это был не просто человеческий цепь, а человеческая стена против нарушения принципов Конституции", - заявил главный министр Керали Пинар Виджаян.

Еще один человеческий цепь длиной в 11 километров построили в Калькутте, сообщили организаторы акции. На улице Мумбаи и Лакхнау с протестом против закона вышли десятки тысяч человек. В обоих митингах участвовали в основном женщины.

Между тем правительство провело в Нью-Дели большой военный парад, на котором была продемонстрирована военная техника страны, при том, что в столице протестующие собрались в районе Шаин Ба, где с декабря сотни людей блокируют движение по главному шоссе. Почетным гостем на мероприятии стал президент Бразилии Жаир Болсонару. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что акции протеста в Индии привели к гибели десятков человек.


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Источник: тисячні-протести/a-52157399?maca=ukr-rss-ukrnet-ukr-all-3816-xml
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