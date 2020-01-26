Индийские протесты нарастают: митингующие создали живую цепь

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
8 932.30
ETH/USD
171.60
LTC/USD
61.89
USD/UAH
24.25
EUR/UAH
26.00
RUB/UAH
0.351
Сегодня, несмотря на государственный праздник Индии, которая отмечает День Республики, не прекратились акции протеста, направленные на защиту прав мусульман, которые являются религиозным меньшинством в стране. Об этом передает издание Deutch Welle.
Так, в южном штате Керали более ста тысяч человек вилаштувались в живую цепь. Кроме того, демонстрации состоялись в 250 местах по всему штату.
"Это был не просто человеческий цепь, а человеческая стена против нарушения принципов Конституции", - заявил главный министр Керали Пинар Виджаян.
Еще один человеческий цепь длиной в 11 километров построили в Калькутте, сообщили организаторы акции. На улице Мумбаи и Лакхнау с протестом против закона вышли десятки тысяч человек. В обоих митингах участвовали в основном женщины.
Между тем правительство провело в Нью-Дели большой военный парад, на котором была продемонстрирована военная техника страны, при том, что в столице протестующие собрались в районе Шаин Ба, где с декабря сотни людей блокируют движение по главному шоссе. Почетным гостем на мероприятии стал президент Бразилии Жаир Болсонару.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что акции протеста в Индии привели к гибели десятков человек.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости