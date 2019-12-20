Протесты в Индии: уже погибло восемь человек, еще более тысячи - задержаны

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Во время массовых протестов
в Индии против закона об уточнении гражданства погибло уже восемь человек, а
задержаны полицией – 1200 протестующих. Об этом сообщает АР.
Сообщается, что полиция
запретила мирные собрания в некоторых районах Нью-Дели, а также уже третий день
отключен интернет. Как пишет агентство, тысячи митингующих пришли к Джами Масейд
– крупнейшая мечеть Индии - с национальными флагами и лозунгами против "гражданского
закона". Полиция этот марш запретила, поэтому митингующих встретили офицеры.
Однако студенты университета Джамия Миллия Исламия запустили кампанию по сбору
подписей за отмену закона.
Помимо этого, протесты
вспыхнули и в северном штате Уттар-Прадеш: там жители подожгли несколько
полицейских постов и машин и бросили камни в полицейских. Последние, в свою
очередь, применили слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов.
Напомним, закон об уточнении
гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана
или Бангладеша, спасающиеся от религиозных преследований в Индии до 2015 года,
теперь имеют право получить гражданство страны. При этом, право дают и
незаконно попавшим на территорию страны.
Ранее портал "Комментарии"
сообщал, что власти Индии решили отключить интернет из-за массовых протестов,
что проходят в стране.
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