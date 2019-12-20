Протесты в Индии: уже погибло восемь человек, еще более тысячи - задержаны

Во время массовых протестов в Индии против закона об уточнении гражданства погибло уже восемь человек, а задержаны полицией – 1200 протестующих. Об этом сообщает АР.

Сообщается, что полиция запретила мирные собрания в некоторых районах Нью-Дели, а также уже третий день отключен интернет. Как пишет агентство, тысячи митингующих пришли к Джами Масейд – крупнейшая мечеть Индии - с национальными флагами и лозунгами против "гражданского закона". Полиция этот марш запретила, поэтому митингующих встретили офицеры. Однако студенты университета Джамия Миллия Исламия запустили кампанию по сбору подписей за отмену закона.

Помимо этого, протесты вспыхнули и в северном штате Уттар-Прадеш: там жители подожгли несколько полицейских постов и машин и бросили камни в полицейских. Последние, в свою очередь, применили слезоточивый газ и дубинки для разгона демонстрантов.

Напомним, закон об уточнении гражданства предполагает, что немусульманские беженцы из Афганистана, Пакистана или Бангладеша, спасающиеся от религиозных преследований в Индии до 2015 года, теперь имеют право получить гражданство страны. При этом, право дают и незаконно попавшим на территорию страны.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти Индии решили отключить интернет из-за массовых протестов, что проходят в стране.