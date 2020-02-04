В Руанде из-за проливных дождей погибли 13 человек

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В Руанде из-за проливных
дождей погибло тринадцать человек, много пострадавших. Об этом сообщает
министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны.
Сильные ливни снова заливают Руанду.
"Тринадцать человек погибли, 15 домов разрушены", -
говорится в сообщении
Стихийные бедствия
стали частным гостем многих африканских стран. Так, несколько месяцев назад
из-за сильных дождей погибли более десяти человек, а более пять тысяч человек
были эвакуированы.
Более трех тысяч человек из них временно остановились у
родственников, более 1 тысячи человек разместились в арендованных
правительством домах.
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