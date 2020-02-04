В Руанде из-за проливных дождей погибли 13 человек

В Руанде из-за проливных дождей погибло тринадцать человек, много пострадавших. Об этом сообщает министерство по борьбе с чрезвычайными ситуациями страны.

Сильные ливни снова заливают Руанду.

"Тринадцать человек погибли, 15 домов разрушены", - говорится в сообщении

Стихийные бедствия стали частным гостем многих африканских стран. Так, несколько месяцев назад из-за сильных дождей погибли более десяти человек, а более пять тысяч человек были эвакуированы.

Более трех тысяч человек из них временно остановились у родственников, более 1 тысячи человек разместились в арендованных правительством домах.

Ранее "Комментарии" писали, что дожди, которые начались в Австралии потушили часть масштабных пожаров, которые с ноября 2019 года бушуют на континенте. Дождь начался в среду по местному времени в штатах Новый Южный Уельс и Виктория – двух из нескольких штатов, которые больше всего пострадали от масштабных лесных пожаров. Метеорологи прогнозируют, что дожди продлятся до выходных.Несмотря на то, что дожди стали спасением для региона, метеорологи опасаются новых, связанных с ними опасностей. Так, сильные дожди, порывистый ветер и грозы создают потенциал для внезапного наводнения, особенно в выжженных районах Нового Южного Уэльса и Виктории, которые теперь уязвимы для оползней и деревьев, которые будут спускаться вниз.

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