Пожары в Австралии частично прервал долгожданный дождь

Дожди, которые начались в Австралии потушили часть масштабных пожаров, которые с ноября 2019 года бушуют на континенте. Об этом пишет Newsweek.



Дождь начался в среду по местному времени в штатах Новый Южный Уельс и Виктория – двух из нескольких штатов, которые больше всего пострадали от масштабных лесных пожаров. Метеорологи прогнозируют, что дожди продлятся до выходных.

Несмотря на то, что дожди стали спасением для региона, метеорологи опасаются новых, связанных с ними опасностей. Так, сильные дожди, порывистый ветер и грозы создают потенциал для внезапного наводнения, особенно в выжженных районах Нового Южного Уэльса и Виктории, которые теперь уязвимы для оползней и деревьев, которые будут спускаться вниз.

Ранее "Комментарии" писали, что правительство Австралии отказалось от помощи Украины в тушении пожаров, которые разгорелись в лесах практически по всему материку. Австралийцы отметили, что на данный момент располагают всеми необходимыми ресурсами для тушения огня на открытой территории, а также оказания помощи, эвакуации людей и животных, восстановлении уничтоженной целиком или частично в зависимости от регионов инфраструктуры и реализации ряда глобальных социальных программ для возможности возвращения коренного населения к нормальной жизни.

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