Опубликованы фото масштабных пожаров в Австралии с МКС

Астронавты, которые работают на Международной космической станции (МКС) опубликовали фото масштабных пожаров в Австралии. Об этом пишут "Українські новини".



Итальянский астронавт Лука Пармитано у себя в Twitter написал, что после ни он, ни его коллеги ранее не видели из космоса пожаров таких масштабов, как сейчас происходят в Австралии.

На опубликованных ним фото видны огромные облака дыма, которые образовались вследствие масштабных лесных пожаров на континенте.

Ранее "Комментарии" писали, что десятки тысяч людей по всему юго-восточному побережью Австралии покинули свои дома 2 января после того, как власти призвали к эвакуации, предупредив, что массовые пожары станут еще масштабнее. Восемь человек погибли в последнюю неделю декабря, когда пожары бушевали в лесах и кустарниках вдоль тихоокеанского побережья Австралии. Города задыхались от густого дыма, более 1000 домов сгорели, а также погибли множество диких животных.

Кроме того, новозеландская организация Koala Relocation Society проводит кампанию по спасению австралийских коал. Зоозащитники разместили на одном из специализированных ресурсов петицию с призывом содействовать миграции коал, выживших после масштабных пожаров в Австралии. На данный момент документ поддержали более 7,5 тыс. человек.

Также мы писали, что власти Австралии приняли решение выделить 50 млн долл. на восстановление дикой природы, которая пострадала после масштабных лесных пожаров на континенте.

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