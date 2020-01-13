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Австралия потратит 50 млн долларов на леса и животных

Средства на восстановление дикой природы Австралии выделены в качестве чрезвычайной меры

сегодня, 12:07
Автор:

• Мария Чиренко

Власти Австралии приняли решение выделить 50 млн долл на восстановление дикой природы, которая пострадала после масштабных лесных пожаров на континенте.

"Сегодня я объявила о выделении $ 50 млн в качестве чрезвычайной меры по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки немедленной работы по охране дикой природы ученых, экологов, общин и землеустройством для планирования долгосрочных мер по защите и восстановлению", - сообщила министр охраны окружающей среды страны Сюзанна Лей в своем Instagram.

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Напомним, в Австралии с сентября прошлого года бушуют масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания. 

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире. 

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.

Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту




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