Австралия потратит 50 млн долларов на леса и животных

Власти Австралии приняли решение выделить 50 млн долл на восстановление дикой природы, которая пострадала после масштабных лесных пожаров на континенте.



"Сегодня я объявила о выделении $ 50 млн в качестве чрезвычайной меры по восстановлению дикой природы и среды обитания диких животных, а также для поддержки немедленной работы по охране дикой природы ученых, экологов, общин и землеустройством для планирования долгосрочных мер по защите и восстановлению", - сообщила министр охраны окружающей среды страны Сюзанна Лей в своем Instagram.





Напомним, в Австралии с сентября прошлого года бушуют масштабные пожары. Зафиксировано свыше 200 очагов возгорания.

На юго-восточном побережье страны проводилась эвакуация жителей из-за крайней опасности. Более 1200 домов разрушены, а миллионы гектаров земли обгорели. В столице Австралии Канберре качество воздуха было признано самым плохим в мире.

В результате пожаров погибли свыше 20 человек и более 1 млрд животных.

Полиция Австралии подозревает 183 человека в причастности к возникновению пожаров по всему континенту.











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