"Спасибо, у нас всего достаточно": Австралия отказалась от помощи в тушении пожаров

Правительство Австралии отказалась от помощи Украины в тушении пожаров, которые разгорелись в лесах практически по всему материку. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на украинский МИД.

Так, австралийцы отметили, что на данный момент располагают всеми необходимыми ресурсами для тушения огня на открытой территории, а также оказания помощи, эвакуации людей и животных, восстановлении уничтоженной целиком или частично в зависимости от регионов инфраструктуры и реализации ряда глобальных социальных программ для возможности возвращения коренного населения к нормальной жизни.

При этом Министерство иностранных дел отметило, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глобальные пожары в Австралии поставили на грань вымирания постоянных обитателей здешних лесов - сумчатых коал.

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