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Главная Новости Мир Австралия и Океания "Спасибо, у нас всего достаточно": Австралия отказалась от помощи в тушении пожаров
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"Спасибо, у нас всего достаточно": Австралия отказалась от помощи в тушении пожаров

Украинская сторона предложила свою помощь для локализации и устранения последствий катастрофы

сегодня, 19:08
Автор:

• Екатерина Белоброва

Правительство Австралии отказалась от помощи Украины в тушении пожаров, которые разгорелись в лесах практически по всему материку. Об этом передает агентство "РБК-Украина", ссылаясь на украинский МИД.

Так, австралийцы отметили, что на данный момент располагают всеми необходимыми ресурсами для тушения огня на открытой территории, а также оказания помощи, эвакуации людей и животных, восстановлении уничтоженной целиком или частично в зависимости от регионов инфраструктуры и реализации ряда глобальных социальных программ для возможности возвращения коренного населения к нормальной жизни.

При этом Министерство иностранных дел отметило, что постоянно взаимодействуют с органами исполнительной власти Украины насчет возможности предоставить Австралии гуманитарную помощь.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что глобальные пожары в Австралии поставили на грань вымирания постоянных обитателей здешних лесов - сумчатых коал. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/avstraliya-otkazalas-pomoshchi-ukrainy-tushenii-1579104650.html
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