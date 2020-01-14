Лесные пожары в Австралии привели к угрозе исчезновения коал

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В некоторых регионах Австралии коал могут причислить к животным, которые находятся под угрозой исчезновения из-за масштабных пожаров на материке. Об этом сообщает издание The Sydney Morning Herald.
Глава министерства охраны окружающей среды Сюзан Лей заявила, что популяция коал в Австралии получила "чрезвычайный удар" из-за масштабных пожаров Амазонии.
Отмечается, что больше всего коалы пострадали на севере штата Новый Южный Уэльс и юго-востоке Квинсленда.
Лей напомнила, что правительство Австралии планирует выделить 50 миллионов долларов на помощь в спасении и защите дикой природы после масштабных пожаров.
Она пояснила, что 25 млн долл. передадут зоопаркам, больницам и национальным заповедникам. Лей добавила, что для того, чтобы восстановить популяцию коал в некоторых регионах придется их повторно заселять.
Другие 25 млн будут находиться под управлением уполномоченного по видам вымирающих, Салли Футбол. Она будет координировать консультации с экспертами для долгосрочного восстановления флоры и фауны.
Планирование долгосрочного восстановления популяции животных начнется по составлению карт пострадавших районов, доставки еды для животных, выживших и планирования действий для защиты от хищников.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в распространившемся пламени и угарном газе от лесных пожаров в Амазонии пострадало почти миллиард животных.
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