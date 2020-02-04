Из-за давки в Кении погибло 14 школьников

В Кении, в школе города Какамега, погибло по меньшей мере 14 учеников, сообщает ВВС.

По данным официальных лиц, как минимум 14 школьников умерли в результате давки в начальной школе на западе страны. Так, давка произошла в начальной школе Какамеги, к северо-западу от столицы Найроби, днем 3 февраля. Сообщается, что дети уходили с занятий в 17:00 по местному времени, когда началась паника и давка. В Минобразования информацию о 14 смертях подтвердили. "Потеря ребенка очень болезненна. Мои соболезнования родителям, которые потеряли своих детей", - сказал министр образования Джордж Магоха.

Помимо 14 погибших, еще 40 учеников травмированы. При этом, у многих из них тяжелые травмы, поэтому школьников госпитализировали. Но есть также и те, кто уже покинул больницу после осмотра врачей.

Отметим, что причина давки пока не ясна, но расследование полиция уже начала. В некоторых сообщениях в сети была информация о том, что когда ученики побежали по узкой лестнице - она рухнула. В газете Daily Nation появились данные, что несколько детей упали с третьего этажа здания, когда бежали.

Сейчас около больниц, куда доставили пострадавших детей, собрались толпы местных жителей.





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