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В Шанхае гражданам запретили появляться на улице без защитных масок

Власти Шанхая вводят меры по обеспечению общественного здоровья

сегодня, 16:41
Автор:

• Сергей Медведев

В Шанхае гражданам запретили появляться на улице без защитных масок

Власти Шанхая потребовали от граждан носить лицевые медицинские маски, чтобы защититься от распространения нового типа коронавируса. Об этом горожан уже оповестило местное правительство.

Так в сообщении отмечается, что граждане должны в обязательном порядке носить маски в аэропортах, на вокзалах, торговых центрах и других общественных местах. Также запрещено препятствовать измерению температуры и проведению других диагностических процедур. Нарушителям данных предписаний грозит "серьезное разбирательство".

Данные правила вступают в силу до того времени, пока власти не отменят меры по охране общественного здоровья первой степени.

Как сообщал портал "Комментарии", число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек.


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Источник: http://www.xinhuanet.com/english/2020-02/08/c_138766346.htm
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