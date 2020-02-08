В Шанхае гражданам запретили появляться на улице без защитных масок

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Власти Шанхая потребовали от граждан носить лицевые медицинские маски, чтобы защититься от распространения нового типа коронавируса. Об этом горожан уже оповестило местное правительство.
Так в сообщении отмечается, что граждане должны в обязательном порядке носить маски в аэропортах, на вокзалах, торговых центрах и других общественных местах. Также запрещено препятствовать измерению температуры и проведению других диагностических процедур. Нарушителям данных предписаний грозит "серьезное разбирательство".
Данные правила вступают в силу до того времени, пока власти не отменят меры по охране общественного здоровья первой степени.
Как сообщал портал "Комментарии", число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек.
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