Число жертв коронавируса превысило 720 человек

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Число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до
722 человек. Такие данные привел в субботу, 8 февраля, Государственный комитет
по гигиене и здравоохранению КНР.
Медики помогли
выздороветь 2050 заболевшим.
В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке
пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип
коронавируса 2019-nCoV.
Напомним, что несмотря на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок. Директор одной из сетей украинских аптек заявил, что они не в состоянии обеспечить новый спрос на маски, ведь он в последнее время вырос в 15 раз. Аптеки обратились к поставщикам, однако и у тех маски закончились. Бизнесмен объясняет дефицит тем, что большинство масок в Украину поставлял Китай, и на устранение проблемы потребуется время. К слову, коронавирус в Китае забрал жизни уже 636 человек, а инфицированы более 31 тысячи по всему миру.
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