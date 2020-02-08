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Число жертв коронавируса превысило 720 человек

Число инфицированных новым коронавирусом достигло 31 774 человека

сегодня, 04:18
Автор:

• Ольга Чародий

Число жертв коронавируса превысило 720 человек

Число жертв коронавируса нового типа в Китае увеличилось до 722 человек. Такие данные привел в субботу, 8 февраля, Государственный комитет по гигиене и здравоохранению КНР.

 Медики помогли выздороветь 2050 заболевшим.

В конце декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса 2019-nCoV.

 Ранее "Комментарии" писали, что исследование, опубликованное в медицинском журнале JAMA today, включает анализ данных о 138 пациентах, госпитализированных с новым типом коронавирусной пневмонией в Ухане, Китай. Полученные данные показали, что примерно у 41% пациентов были заподозрены внутрибольничные передачи вируса. В частности, 40 медицинских работников в ходе исследования и 17 пациентов, которые уже были госпитализированы по другим причинам, предположительно были инфицированы новым коронавирусом в больнице. Данные также показали, что 26% всех пациентов были госпитализированы в отделение интенсивной терапии и 4,3% из них умерли.

Напомним, что несмотря на то, что в Украине нет ни единого подтвержденного случая заболевания коронавирусом, из-за эпидемии в Китае в наших аптеках наблюдается дефицит масок.  Директор одной из сетей украинских аптек заявил, что они не в состоянии обеспечить новый спрос на маски, ведь он в последнее время вырос в 15 раз. Аптеки обратились к поставщикам, однако и у тех маски закончились. Бизнесмен объясняет дефицит тем, что большинство масок в Украину поставлял Китай, и на устранение проблемы потребуется время. К слову, коронавирус в Китае забрал жизни уже 636 человек, а инфицированы более 31 тысячи по всему миру.



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