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Коронавирус добрался и до Египта

Первый случай заражения коронавирусом в Египте обнаружили у туриста

сегодня, 23:09
Автор:

• Екатерина Белоброва

Коронавирус добрался и до Египта

Сегодня, 14 февраля, Министерство здравоохранения Египта выявило первый случай заражения коронавирусом - формой пневмонии COVID-19. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на ближневосточные СМИ.

По данным египетского ведомства, заболевание коронавирусом было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него нет никаких симптомов заражения вирусом.

Известно, что больного коронавирусом иностранца изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.

В министерстве отметили, что об обнаружении коронавируса немедленно была проинформирована Всемирная организация здравоохранения, а также были приняты все необходимые меры.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что  в Украине стали фиксировать все больше случаев заражение коронавирусом из Китая.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/egipte-zafiksirovali-pervyy-sluchay-zarazheniya-1581701257.html
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