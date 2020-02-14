Коронавирус добрался и до Египта

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Сегодня, 14 февраля, Министерство здравоохранения Египта выявило первый случай заражения коронавирусом - формой пневмонии COVID-19. Об этом передает агенство "РБК-Украина", ссылаясь на ближневосточные СМИ.
По данным египетского ведомства, заболевание коронавирусом было диагностировано у иностранца. Лабораторные анализы больного были положительными, однако у него нет никаких симптомов заражения вирусом.
Известно, что больного коронавирусом иностранца изолировали на 14 дней, в течение этого периода он будет находиться под наблюдением врачей.
В министерстве отметили, что об обнаружении коронавируса немедленно была проинформирована Всемирная организация здравоохранения, а также были приняты все необходимые меры.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Украине стали фиксировать все больше случаев заражение коронавирусом из Китая.
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