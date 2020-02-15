Восточная Африка оказалась на грани голода из-за нашествия саранчи

Восточная Африка страдает от масштабного нашествия саранчи, а население стран региона оказалось на грани масштабного голода. Об этом заявил директор по чрезвычайным ситуациям Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству (FAO) Доминик Берджен, передает ВВС.



Больше всего страдают от насекомых Эфиопия, Сомали, Кения, Танзания и Уганда. Эксперты насчитали сотни миллиардов особей саранчи. По данным FAO, насекомые размножаются очень быстро и к июню их численность может увеличиться в 500 раз.



Самым эффективным способом бороться с нашествием саранчи является обработка пестицидами с воздуха. Но у стран недостаточно ресурсов для этого, что ухудшает ситуацию. Власти отправляют на работы по опрыскиванию солдат. В Сомали объявлена чрезвычайная ситуация. Все действия властей по борьбе с саранчей не увенчались успехом.



FAO, в свою очередь, призвала международное сообщество выделить средства на опрыскивание пестицидами пораженных районов.



"Если этого не произойдет, ситуация ухудшится, и тогда вам нужно будет предоставить массивную продовольственную помощь, чтобы уладить гуманитарную ситуацию, которая даже может выйти из-под контроля", - сказал Берджен, отметив, что необходимо выделить около 76 млн долл.



Нынешнее нашествие саранчи в Кении является крупнейшим за последние 70 лет, в Сомали и Эфиопии — 25 лет.



Как сообщал сайт "Комментарии", ранее в ООН призвали оказать помощь странам Африки в связи с нашествием саранчи.



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