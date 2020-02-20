Стрельба в Германии: есть погибшие

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В немецком городе Ханау
в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие.
Hessenschau со ссылкой на полицию сообщает о восьми убитых и пяти пострадавших.
По сообщениям местных
СМИ, еще 5 людей получили ранения.
Отмечается, что
злоумышленник открыл огонь по кальянной в центре города.
Также есть сообщения о еще одной стрельбе в кальянной, что находится в другой части города. Власти города уже заявили, что вероятные преступники скрылись с места происшествия и находятся на свободе.
Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что 13 февраля, в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего прооперировали, он в тяжелом состоянии. В Сети же сообщают, что тот стал жертвой копов, передает портал "Комментарии. Харьков".
Обстоятельства, которые стали причиной стрельбы, правоохранители пока не комментируют. Информацию в патрульной полиции Харьковщины пообещали предоставить позже. Между тем, в соцсетях сообщают, что экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле в Хролях под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины. Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего пассажира. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы, сообщают в группе "Подслушанных в полиции" в Telegram.
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