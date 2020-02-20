Язык

Українська

Русский

Coinspot 20.02.2020

BTC/USD

9 795,04

ETH/USD

249,41

LTC/USD

70,61

НБУ 20.02.2020

USD/UAH

24,47

EUR/UAH

26,52

RUB/UAH

0,39

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Comm:Tour
Comm:Year
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Африка Стрельба в Германии: есть погибшие
НОВОСТИ Все новости

Стрельба в Германии: есть погибшие

В результате стрельбы в городе Ханау в немецкой земле Гессен были убиты восемь человек, пять – получили тяжелые ранения

сегодня, 03:55
Автор:

• Ольга Чародий

Стрельба в Германии: есть погибшие

В немецком городе Ханау в двух кальянных барах вечером 19 февраля произошла стрельба, есть погибшие. Hessenschau со ссылкой на полицию сообщает о восьми убитых и пяти пострадавших.

По сообщениям местных СМИ, еще 5 людей получили ранения.

Отмечается, что злоумышленник открыл огонь по кальянной в центре города.

Также есть сообщения о еще одной стрельбе в кальянной, что находится в другой части города. Власти города уже заявили, что вероятные преступники скрылись с места происшествия и находятся на свободе.

Ранее "Комментарии. Харьков" писали, что 13 февраля, в больницу Харькова доставили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавшего прооперировали, он в тяжелом состоянии. В Сети же сообщают, что тот стал жертвой копов, передает портал "Комментарии. Харьков".

Обстоятельства, которые стали причиной стрельбы, правоохранители пока не комментируют. Информацию в патрульной полиции Харьковщины пообещали предоставить позже. Между тем, в соцсетях сообщают, что экипаж полиции получил ориентировку относительно водителя в состоянии алкогольного опьянения и пытался остановить Subaru Forester. Водитель не хотел останавливаться по требованию правоохранителей и нарушал ПДД. Машина якобы остановилась в поле в Хролях под Харьковом. Когда к авто подошел командир роты, водитель попытался осуществить на него наезд. Полицейский в ответ якобы трижды выстрелил в сторону автомобиля. Две пули попали в пассажира, который находился на заднем сидении машины. Автомобиль и водителя задержали возле больницы, куда последний доставил пострадавшего пассажира. У полицейского диагностировали ушиб средней трети правого бедра. У пассажира - два огнестрельных ранения правой лопатки и поясницы, сообщают в группе "Подслушанных в полиции" в Telegram.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...