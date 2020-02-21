Премьер-министру Лесото предъявили обвинение в убийстве жены

80-летнему премьеру южноафриканской стран Лесото Томасу Табане предъявят обвинение в убийстве предыдущей жены Липолело. Об этом сообщает Reuters.

"Премьер-министру предъявлено обвинение в убийстве (бывшей жены — ред.). Полиция готовит директивы и, скорее всего, обвинения объявят завтра (в пятницу, 21 февраля — ред.)", — цитирует заявление информагентство.

В то же время Табане объявил, что в конце июня 2020 года уйдет с должности премьера страны из-за преклонного возраста.

"Я добросовестно служил своей стране. Я работал ради мирного и стабильного Лесото ... Учитывая свой возраст, я уже не имею так много сил ... Поэтому я ухожу с должности премьер-министра с конца июня", — сказал Томас Табане в радиообращении, не упомянув об убийстве своей предыдущей жены .

Офис Табане отказался комментировать заявление полиции, объяснив, что премьеру еще не предъявили обвинения.

Напомним, бывшую жену премьера Лесото — Липолело Табане — застрелили в 2017 году возле дома супругов в Масеру, столице Лесото. Тогда между Липолело и Томасом Табане происходил процесс развода.

Сначала в убийстве обвиняли неизвестных вооруженных мужчин, однако позже подозрение пало на нынешнюю жену Табане — Месаю. Ей инкриминируют заказное убийство, для которого она наняла восемь человек.

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